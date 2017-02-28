Экономика |

Связанное со снижением ставки подоходного налога с населения уменьшение доходов самоуправлений будет компенсировано, заверила сегодня на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Подоходный налог с населения - главный источник доходов самоуправлений. По словам министра, правительство ранее разработало компенсирующие механизмы, и самоуправления могут и сейчас рассчитывать на это.

Минфин предлагает установить ПНН в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности. Минфин предлагает ввести дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро, то есть нулевой необлагаемый минимум будет при зарплате 1350 евро, а 300 евро - при минимальной зарплате.

Минфин иллюстрирует реформу на примере средней прогнозируемой зарплаты в Латвии в 2017 году - 910,5 евро. Если сейчас при такой брутто-зарплате нетто-зарплата составляет 641,3 евро, то в результате реформы она повысится до 680,9 евро. Также предлагается постепенно повысить необлагаемый минимум для пенсионеров.

Ставка НДС останется прежней - 21%, но шире планируется применять так называемый реверсный НДС. Министерство предлагает повышать акциз, налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость ставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.

Минфин предлагает сохранить НМП, уменьшив порог оборота для микропредприятий с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро. Дивиденды с НМП будут облагаться 20%-ным налогом.

Разработаны также три рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения. Первый сценарий предусматривает из платежей социального страхования выделять на медицину 1%, что даст бюджету дополнительно 167 млн евро. Второй сценарий предусматривает увеличение пациентских взносов, если пациент не платит соцвзносов, а третий - увеличить НДС на один процентный пункт, что позволит взимать дополнительно 80 млн евро.

Как уже писал Mixnews, министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы снизить ставку подоходного налога с 23% до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.

Напомним также, что уже в прошлом году по данным ЦСУ брутто-зарплата в Латвии составила 859 евро и была на 41 евро больше, чем в 2015.

В то же время, депутат сейма от партии "Согласие", член комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрей Клементьев в интервью радио Baltkom заявил, что снижение подоходного налога на 3 процента потребует в госбюджете 200 миллионов евро, а дискуссия о понижении налогов проходит без аргументов.