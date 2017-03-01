Экономика |

Сегодня, 1 марта, утром, в первый день, когда налогоплательщики могут подавать декларации о доходах, не работает система электронного декларирования Службы государственных доходов.

При попытке подключиться к системе появляется надпись "В настоящее время по техническим причинам функциональность системы электронного декларирования не доступна".

В заявлении для СМИ налоговая служба сообщает, что сбои в работе системы связаны с тем, что войти в нее одновременно пытается очень большое количество пользователей, которые хотят подать декларации. Уже в первые часы после наступления 1 марта через систему электронного декларирования было подано несколько тысяч документов. В настоящее время число одновременных подключений к системе почти в 100 раз больше, чем в будни.

Специалисты СГД в сотрудничестве с разработчиками системы делают все возможное, чтобы разрешить ситуацию и устранить технические проблемы. СГД призывает пользователей следить за информацией на своем сайте и в социальных сетях.

Также СГД призывает жителей не торопиться с подачей декларации о доходах, потому что даже для тех налогоплательщиков, которые должны подавать их обязательно, предусмотрено срок до 1 июня включительно, а те, кто хочет сделать это добровольно, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог с населения, могут подавать декларации в течение всего года.

Как ранее сообщили в СГД, латвийцы все активнее пользуются правом вернуть переплаченный налог. Если в 2015 году были произведены выплаты на сумму 74,4 млн евро, то в прошлом году эта сумма увеличилась уже до 92,54 млн евро.

Генеральный директор налоговой службы Илзе Цируле выразила удовлетворение в связи с ростом информированности населения о своих правах, а также тем, что налогоплательщики считают удобной и простой в использовании систему электронного декларирования.

В этом году возврат подоходного налога расширен за счет расходов на образование детей по интересам. Получить часть потраченных денег можно за посещение лицензированных кружков. Их список будет размещен на сайте СГД.

Кроме того, в декларировании будут изменения в связи с дифференцированным необлагаемым минимумом. Здесь возврат налога больше всего ощутят те, у кого доходы меньше 4560 евро в год или 380 евро в месяц.

СГД сообщает, что декларации можно подавать также во всех публичных библиотеках, расположенных за пределами Риги, и в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов.