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Дочернее предприятие Latvijas Dzelzceļš LDz Cargo в прошлом году работало с оборотом 275,5 млн евро, что на 17,2% меньше, чем годом ранее, а прибыль выросла примерно на 40%, составив почти 4 млн евро, свидетельствуют неаудированные данные.

Собственный капитал компании вырос на 1,15 млн евро до 126 млн евро.

"Предприятию важно сохранить и закрепить имеющиеся позиции в перевозках сыпучих и наливных грузов, а также уделить особое внимание привлечению новых грузов с новых рынков. в том числе Китая", - заявили в Latvijas Dzelzceļš.

В 2015 году оборот LDz Cargo составил 332,706 млн евро, прибыль - 2,869 млн евро.