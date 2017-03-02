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В первый же день подачи деклараций о доходах этим воспользовались 60 000 человек. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала специалист по связям с общественностью Службы государственных доходов (СГД) Эвита Тейце-Мамая.

По ее словам, огромный интерес к подаче деклараций уже в первый день вызвал сбои в работе системы электронного декларирования (EDS) СГД. В первые часы 1 марта через систему электронного декларирования было подано несколько тысяч документов. Число одновременных подключений к системе составило 10 400 человек.

Представитель СГД указала, что жителям не стоит торопиться с подачей декларации о доходах. Даже те налогоплательщики, которые должны подавать их обязательно, могут сделать это до 1 июня включительно. Те же, кто хочет сделать это добровольно, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог с населения, могут подавать декларации в течение всего года.

Важно помнить: в этом году возврат подоходного налога расширен за счет расходов на образование детей по интересам. Получить часть потраченных денег можно за посещение лицензированных кружков. Их список будет размещен на сайте СГД.

Кроме того, впервые налогоплательщики, чей объем облагаемых налогом годовых доходов в прошлом году не превысил 12 000 евро, могут вернуть переплаченный подоходный налог с населения из-за применения дифференцированного необлагаемого минимума. Здесь возврат налога больше всего ощутят те, чьи доходы меньше 4560 евро в год, или 380 евро в месяц.

СГД напоминает: в течение всего 2017 года еще можно запросить переплаченный подоходный налог с населения за 2014 и 2015 годы, а до 16 июня 2017 года – и за 2013 год.

Как писал Mixnews ранее, латвийцы все активнее пользуются правом вернуть переплаченный налог. Если в 2015 году были произведены выплаты на сумму 74,4 млн евро, то в прошлом году эта сумма увеличилась уже до 92,54 млн евро.

СГД сообщает, что декларации можно подавать также во всех публичных библиотеках, расположенных за пределами Риги, и в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов.