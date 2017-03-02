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Активность жителей Латвии при сдаче деклараций о доходах за прошлый год, с целью вернуть переплаченные налоги, - это предупреждающий сигнал о всеобщей нищете в стране. Такое мнение высказала в своем интервью LNT руководитель Службы госдоходов Илзе Цируле.

"Вчера СГД не смог полностью справиться с приемом деклараций, которые подали более 60 000 человек, что примерно в 10 раз больше, чем в прошлом году. К такому наплыву мы не были готовы, хотя и предполагали, что число подключений будет больше, чем в обычный день", - рассказала Цируле.

Глава СГД также проинформировала, что руководство службы изучает вопрос, отчего так много людей захотело подать документы уже в первый день, хотя сделать это можно в течение нескольких месяцев. Но уже сейчас ясно, что одна из основных причин, это всеобщая бедность населения, в результате которой для большого количества людей стала важной возможность побыстрее вернуть даже небольшие суммы, даже, к примеру десять евро, считает она.

"Это сигнал, предупреждающий о том, что налоговая реформа в Латвии необходима", - говорит Цируле.

Глава СГД также напоминает, что декларации можно подать в течение нескольких месяцев.

Напомним, как уже писал Mixnews, с 1 марта СГД начала принимать декларации о доходах за 2016 год для возврата переплаченного подоходного налога с населения. Однако, почти сразу же из-за наплыва желающих подать декларации перестала работать система электронного декларирования Службы государственных доходов.