Снижение ПНН отразится на каждом жителе Латвии (2)

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Экономика | 2 марта 2017 года, 17:45

Снижение ставки подоходного налога с населения уменьшит доход самоуправлений, что отразится на жизни каждого латвийца. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Лиепаи Улдис Сескс, комментируя предложенную Министерством финансов налоговую реформу.

"Этот вопрос напрямую связан с бюджетом самоуправлений. Если на три процента уменьшится ставка подоходного налога с населения, то это скажется на бюджете любого города. Такие изменения затронут каждого жителя. Ведь именно с этих денег финансируется сфера образования, культуры, спорта и реализуются социальные проекты. На данный момент не разработан механизм получения компенсации за снижение подоходного налога и нет анализа данной ситуации. Ведь в Латвии 119 самоуправлений и если одно небольшое самоуправление привлечет кредитные ресурсы, чтобы провести ремонт школы или водопровода, то при сокращении бюджета, кредит не будет погашен", - пояснил Улдис Сескс.

Как уже писал Mixnews, министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы снизить ставку подоходного налога с 23% до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.

Как заверила ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, в случае утверждения новой налоговой стратегии, связанное со снижением ставки подоходного налога с населения уменьшение доходов самоуправлений будет компенсировано.

Комментарии 2
леший51 минуту назад
Сескс, не выёживайся!----кинь предъяву правительству и мочите друг друга до по-синения!---Страна катиться в пропасть и "жидкая" попытка правительства выкарабкаться за счёт самоуправлений конечно предательство, НО.... себя любимых ОНИ же не будут обделять, так что хавайте сухари и невыёживайтесь
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вова19 минут назад
Секс еще при деле,он же переводчиком был у Захарьина и компании ,их нет,Металлург Красный стоит,а переводчик БЛАТУЕТ.
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