Экономика |

Снижение ставки подоходного налога с населения уменьшит доход самоуправлений, что отразится на жизни каждого латвийца. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Лиепаи Улдис Сескс, комментируя предложенную Министерством финансов налоговую реформу.

"Этот вопрос напрямую связан с бюджетом самоуправлений. Если на три процента уменьшится ставка подоходного налога с населения, то это скажется на бюджете любого города. Такие изменения затронут каждого жителя. Ведь именно с этих денег финансируется сфера образования, культуры, спорта и реализуются социальные проекты. На данный момент не разработан механизм получения компенсации за снижение подоходного налога и нет анализа данной ситуации. Ведь в Латвии 119 самоуправлений и если одно небольшое самоуправление привлечет кредитные ресурсы, чтобы провести ремонт школы или водопровода, то при сокращении бюджета, кредит не будет погашен", - пояснил Улдис Сескс.

Как уже писал Mixnews, министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы снизить ставку подоходного налога с 23% до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.

Как заверила ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, в случае утверждения новой налоговой стратегии, связанное со снижением ставки подоходного налога с населения уменьшение доходов самоуправлений будет компенсировано.