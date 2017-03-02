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Предприятие Lāčplēsis презентовало новую линию пива Staburags. Это пиво будет производиться согласно историческим традициям пивоварни, из тщательно отобранного сырья, чтобы приблизить его вкус к старинному. В производство новой линии вложено 120 тысяч евро.

Первые партии пива Staburags выпускаются в маленьком объеме, так как требует тщательное работы мастеров.

Название Staburags имеет символическое значение - в честь пивоваров первого завода Lāčplēsis, которые в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов жили вблизи берегов Даугавы, недалеко от Стабурадзе.

с тех пор сохранилась легенда, согласно которой мастера создали особенный рецепт пива, который держался в секрете и раскрывался только самым близким людям за праздничным столом.

Теперь, спустя 50 лет, с помощью новых технологий создан основанный на тех традициях рецепт. Сейчас производится три сорта пива Staburags: лимитированная серия светлого, темное и белое пиво.