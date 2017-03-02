Экономика |

Сегодня в международном аэропорту "Рига" гостила делегация крупнейшей японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), чтобы ознакомиться с инфраструктурой аэропорта и его пригодностью для межконтинентальных рейсов между Ригой и Японией, сообщили в аэропорту.

Представитель ANA Кодзи Хагивара проявил интерес к оборудованию для обслуживания крупнофюзеляжных самолетов, в том числе емкости систем заправки, возможностям защиты от обледенения, а также готовности терминалов обслуживать большие потоки пассажиров.

Аэропорт утверждает, что готовность аэропорта к рейсам дальнего следования получила положительную оценку.

"Я удовлетворена, что крупные вложения последних лет в развитие инфраструктуры аэропорта сделали его привлекательным и для таких мировых авиакомпания, как ANA. Развитие сети межконтинентальных и транзитных рейсов является одним из приоритетов стратегии аэропорта", - сказала председатель правления аэропорта Илона Лице.