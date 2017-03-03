Восточный экспресс: Латвия ждет из Китая еще один грузовой поезд (12)

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Экономика | 3 марта 2017 года, 07:33

Очередной Китайский грузовой поезд, или даже сразу два могут дойти до Латвии в марте — таковы прогнозы предприятия Ldz Loģistika. Представители транспортной отрасли Латвии уже три раза переносили сроки прибытия Китайского экспресса. Но, говорят — на этот раз всё получится, сообщает Русское вещание LTV7.

Состав из 40 контейнеров пришёл на Рижский вокзал в начале ноября прошлого года. Следующий обещали до конца года, но к началу января — новых составов не было.

"Мы планируем тестировать несколько маршрутов. Через Забайкальск мы уже испробовали. Сейчас будем пробовать через находку, через Урумчи", - говорит представитель Latvijas dzelzceļš Марис Озолс.

В Latvijas dzelzceļš тогда говорили — зимние праздники в России немного сдвинули сроки и к концу января новый состав прибудет… но, опять что-то пошло не так. Январь кончился, глава Минсообщения Улдис Аугулис заявил — поезд когда будет, тогда будет, но похоже, в феврале.

Ну раз уж сам министр сказал — значит будет? Сегодня — 2 марта — а поездов всё нет. В предприятии Ldz Loģistika, которая отвечает за грузоперевозки по железной дороге журналистам Русского вещания LTV7 заявили - китайские контейнеры в Латвию идут, но правда, не единым составом, а разными поездами. Но и восточный экспресс — всё ещё будет.

"В связи с тем, что у нас будут грузы другого уровня — компьютерные запчасти, всякие гаджеты - поезд ещё комплектуется. Очень тщательно оформляются все документы, потому, что ему нужна будет дополнительная охрана по России. Мы над этим работаем. И поезд будет в марте. А может и два поезда", - говорит председатель правления Ldz Loģistika Вернерс Лусис.

Отметим, что в Китае в марте никаких праздничных выходных не предвидится, а вот Россия отдыхает 8 марта. Несмотря на это в Latvijas dzelzceļš уверены — торжественная встреча второго китайского поезда — будет в марте. А до конца года — обещают поезд и из Индии. Если в Иране, на пути следования поезда, успеют достроить железную дорогу.

Комментарии 12
Михаил Месиер2 часа назад
купила мама коника, а коник без ноги гы-гы, гы-гы, гы-гы---четыре месяца ждём паровоз ----морем быстрее, дешевле и больше можно провезти===ну, так это уже без Латвии!
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Крик2 часа назад
На пероне только двое узкоглазых нормальные люди, остальные просто ждут когда подвезут корыто побольше обычного, там на рылах всё написано.
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За сто вёрст-киселя хлебать!2 часа назад
А из Индии пряности повезут и благовония на верблюдах,будут точно в срок 02.03.2019 или не точно или не в срок....,
КАРАВААААН,ООЕЕЕЕЕЕ,ПОООМОООГИИ ТУУУПЫЫЫЫМ,ООЕЕЕЕЕЕ.....БУУУДДДДАААА
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