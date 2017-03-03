Латвийский предприниматель занимает 72 должности одновременно (13)

фото

Экономика | 3 марта 2017 года, 15:37

20 предпринимателей с наибольшим количеством занимаемых должностей в данный момент в целом занимают 695 должностей на 648 предприятиях Латвии. Таковы результаты исследования компании Lursoft, сообщает la.lv.

Лидером среди этих 20 человек является Ральф Янсонс с 72 должностями, а также итальянец Паоло Беттиол, который в данный момент занимает 62 должности.

Между тем, как отмечает Lursoft, если Янсонс преимущественно работает на предприятиях, связанных с недвижимостью, старейшее из которых было открыто в 1996 году, то Беттиол занимает посты в компаниях, которые были образованы в течение последних двух лет и специализируются на предоставлении индивидуальных услуг.

Самым молодым с списке трудолюбивых предпринимателей является Эдгарс Турлайс. Он в свои 29 лет занимает должности на 31 предприятии. В топ 20 входит также одна женщина - Дина Абая, которая трудится на 26 предприятиях.

Комментарии 13
Патриот 2 часа назад
Это Латвия!!!!!!!
1
Ответить
602 часа назад
деньги получает а не занимает.
Ответить
Tanja Kopilova2 часа назад
трудоголики прям
Ответить