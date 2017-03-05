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В ежегодном рейтинге перспектив экономики, составляемом агентством бизнес-новостей Bloomberg, почти все страны посткоммунистической Европы немного приблизились к состоянию "полного беспросвета". К счастью, до абсолютных лидеров им еще далеко. Такое мнение в своей аналитической статье высказывает портал lsm.lv.

Онлайн-словари любезно предлагают перевести английское misery как "страдание, мучение, тоска, скорбь, нищета, бедность, нужда, несчастье, горе, бедствие, беда, невзгода, убожество,убогость, ничтожество, отчаяние". Однако, как пишет lsm.lv, ни одно из этих слов по отдельности не передает полностью все смысловые оттенки.

Аналитики базирующегося в Нью-Йорке Bloomberg рассчитывают Misery Index для 65 государств, экономика которых кажется им интересной. В основе индекса лежат два показателя — инфляция и уровень безработицы. Чем больше значение индекса для конкретного государства, тем неприятнее прогноз для его экономики, и наоборот.

Государства Балтии в Misery Indeх-2017 заметно поднялись по сравнению с прошлым годом. Так, Латвия переместилась с 27 места на 18-е (и ее Misery Index увеличился с 8,5 до 11). Эстония, занимавшая 35-ю строчку, теперь делит с Финляндией 25-ю (индекс Эстонии — 7 и 9,7 соответственно).

Положение Литвы в рейтинге, напротив, улучшилось. Однако дело не в том, что у Литвы дела идут особенно хорошо, а в том, что у других государств, по оценке Bloomberg, они идут еще xуже.

Литва получила в рейтинге 29 место (улучшение по сравнению с 24-м в 2016 году), хотя показатели собственно ее Misery Index ухудшились с 8,9 до 9,5. Объясняя такие перемещения, Bloomberg упоминает в первую очередь инфляцию: "рост цен в Румынии, Эстонии, Латвии и Словакии стал причиной больших скачков показателей этих стран".

Однако наиболее выраженным этот эффект оказался в Польше: "xотя с момента окончания финансового кризиса страна и жила с постоянно уменьшающейся безработицей, инфляция в январе 2017 года достигла 1,8% — после самого длинного в истории Польши периода дефляции". Результат: Польша взлетела с завидного 45 места на 28, и ее индекс почти удвоился — с 5,7 до 9,6.

В экономике России Bloomberg видит прямо противоположную, по сравнению с Польшей, динамику: Misery Index yменьшился с 12,6 до 10,3, и страна откатилась с 12 строчки на 21-ю, оказавшись в топ-4 стран с самыми сильными позитивными подвижками. Наиболее выраженными они, по оценкам Bloomberg, являются в Норвегии — сокращение индекса с 8,3 до 7,3 и перемещение с 29-го на 47 место. В топ-4 входят также КНР (ухудшение с 6,1 до 6,4, но уход с 42 места на 52-е) и Перу (улучшение с 10,3 до 9,4 и перемещение с 17-й строчки на 30-ю).

Эталонами глобального благополучия, по подсчетам Bloomberg, являются Таиланд, Сингапур и Швейцария, занимающие 65-63 места. Впрочем, и в них значения Misery Index ухудшились (с 1,2 до 2,6, с 1,5 до 3,1 и с 2,9 до 3,6 соответственно). Аналитики Bloomberg, правда, делают оговорку относительно Таиланда: для подсчетов Misery Index они используют официальную статистику, а в Таиланде она "собирается по весьма специфической методике".

Страной, которой до состояния полной Misery осталось лишь три сотых, является Венесуэла, с показателем 499,7 возглавляющая глобальный топ. "Шаткие цены на нефть, единственный заметный экспортный товар страны, подпитывают кризис, приведший к опустошению магазинных полок, исчезновению элементарных медикаментов из больниц и всплеску числа связанных с насилием преступлений — отчаяние выплескивается через злость. Хотя Венесуэла не публиковала экономическую статистику с 2015 года, расчет инфляции через цену чашки кофе показывает рост в 1419 процентов с середины августа прошлого года и до января этого. Прогноз по результатам опроса экономистов на этот год — шестикратное увеличение цен", поясняют аналитики Bloomberg.

На втором и третьем местах в глобальном топе оказались ЮАР и Аргентина, экономики которых являются гораздо более нормальными: их Misery Index составляет "всего" 32,2 и 30,9 соответственно. Четвертую и пятую строчки занимают Греция и Турция — 23,2 и 19,8 соответственно, причем Турция "играет в одной лиге" с Испанией (19,6) и Украиной (19,0).