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Медленнее всего средний размер пенсии по возрасту среди стран Балтии рос в Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В Латвии средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года вырос на 2,9%, в Литве – на 3,4%, а в Эстонии - на 5,3%.

По данным ЦСУ, средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года в Латвии составлял 301 евро, в Литве – 255 евро, а в Эстонии – 390 евро.