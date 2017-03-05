ЦСУ: медленнее всего пенсии растут в Латвии (1)
Экономика | 5 марта 2017 года, 14:30
Медленнее всего средний размер пенсии по возрасту среди стран Балтии рос в Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В Латвии средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года вырос на 2,9%, в Литве – на 3,4%, а в Эстонии - на 5,3%.
По данным ЦСУ, средний размер пенсии по возрасту в четвертом квартале 2016 года в Латвии составлял 301 евро, в Литве – 255 евро, а в Эстонии – 390 евро.
непростительная ошибочка ЦСУ, как и то, чем вообще ОНИ там занимаются!----медленнее всего растут пенсии у инвалидов----получать 68-70 евро в месяц при нашей жизни---это геноцид
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