Экономика |

Банк Citadele в ночь на понедельник, 6 марта, будет проводить плановые работы по модернизации информационных систем, поэтому с 1.00 до 3.00 часов ночи возможны перерывы в работе банкоматов и платежных карт этого банка.

Проведение плановых работ по модернизации ИТ-систем позволит банку в будущем предлагать клиентам новые сервисы и услуги, сообщила Байба Абелниеце, руководитель внешней коммуникации банка Citadele.

Работы по модернизации проводятся ночью, чтобы максимально снизить возможные неудобства для клиентов.

Citadele напоминает, что в случае возникновения вопросов клиенты могут обращаться в службу поддержки клиентов по круглосуточному телефону 6701 0000.

По объемам активов банк Citadele в конце сентября 2016 года был шестым крупнейших кредитным учреждением в Латвии.