Минфин потратит 100 000 евро на объяснение новой налоговой политики
Министерство финансов объявило конкурс на закупку услуг стратегической коммуникации на общую сумму 100 000 евро. На эти деньги ведомство планирует информировать о новой налоговой политике и планах борьбы с теневой экономикой.
Закупка Минфина предусматривает разработку и реализацию информационной стратегии о налоговой политике, а также о рабочем плане госучреждений по борьбе с теневой экономикой на 2017-2020 годы.
Сумма договора составляет 100 000 евро без налога на добавленную стоимость. 30 000 евро (без НДС) будут направлены на разработку и реализацию информационной стратегии, а на размещение информационных материалов в СМИ израсходуют 70 000 без НДС.
Заявки на конкурс можно подавать до 13 часов 20 марта.
Как сообщалось, налоговая реформа, разработанная Минфином, предусматривает снижение ставки подоходного налога с населения до 20%, отмену налога солидарности и сохранение налога для микропредприятий.