Экономика |

Совет иностранных инвесторов в Латвии (ĀIPL) в конце февраля принял в свои ряды предприятие с литовским капиталом "Maxima Latvija", за последние семь лет инвестировавшее в Латвии 43 млн. евро.

Как отметила председатель правления Совета иностранных инвесторов в Латвии Злата Элксниня-Защиринска, то что ряды Совета пополнились является радостной новостью.

"Мы рады, что приняли трех новых членов: "Maxima Latvija", "Ragn-Sells" и "Afi Europe". Нашей главной целью и задачей является содействие предпринимательской среде и инвестиционному климату в Латвии, в тесном сотрудничестве с латвийским правительством. Мы делаем это, разрабатывая конкретные предложения и рекомендации, анализируя ситуацию как в Латвии, так и за рубежом. Непосредственными исполнителями этой работы являются предприятия наших членов, их работники, которые хотят вкладывать свое время, знания и опыт, сотрудничая по важным для всего общества вопросам", - сказала Элксниня-Защиринска.

В свою очередь руководитель "Maxima Latvija" Андрис Вилцмейерс отметил, что данный шаг является вполне логичным.

"Это логично, ведь в Латвии мы работаем уже более 15 лет. Ежегодно мы инвестируем в развитие предприятия, и продолжим этим заниматься. С 2014 года предприятие находится в процессе больших перемен: мы меняем внутреннюю культуру предприятия, подход к формированию бизнеса и диалогу с партнерами", – отметил руководитель "Maxima Latvija".

Он также добавил, что не менее важной составляющей вступления в Совет иностранных инвесторов является более активное участие предприятия в общественных и экономических процессах.