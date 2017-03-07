Не прошло и недели: декларации о доходах подали почти 180 тыс. человек
Экономика | 7 марта 2017 года, 12:56
До сегодняшнего утра ежегодные декларации о доходах через систему электронного декларирования подали 179 296 человек, сообщили в отделе общественных отношений Службы государственных доходов (СГД).
СГД отмечает, что интерес к подаче деклараций в этом году огромен.
Служба госдоходов напоминает, что спешить с подачей деклараций не нужно - те, кто должен сделать это в обязательном порядке, могут подавать декларации до 1 июня, а остальные - в течение всего года.