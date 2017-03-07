Экономика |

До сегодняшнего утра ежегодные декларации о доходах через систему электронного декларирования подали 179 296 человек, сообщили в отделе общественных отношений Службы государственных доходов (СГД).

СГД отмечает, что интерес к подаче деклараций в этом году огромен.

Служба госдоходов напоминает, что спешить с подачей деклараций не нужно - те, кто должен сделать это в обязательном порядке, могут подавать декларации до 1 июня, а остальные - в течение всего года.