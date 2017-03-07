Экономика |

Первое место в объявленном Банком Латвии конкурсе на дизайн инновационной коллекционной евромонеты заняла "Медовая" монета, автором которой является дизайнер Артур Аналтс.

Как сообщили в банке, второе место заняла работа архитектора Марциса Калниньша "H2OABC", третье - работа художника Артура Шенфелдса "Золотые ценности".

На открытый конкурс было подано 42 работы.

В аналогичном конкурсе в 2015 году первое место заняла работа Марциса Калниньша "Z134M", в конце 2016 года преобразованная в монету "Земля".

Победитель конкурса получит премию в размере 2500 евро, обладатели второго и третьего места - 1500 и 1000 евро соответственно.

Конкурс был объявлен в январе 2017 года. Инновационную монету планируется выпустить в декабре.

В 2014 и 2015 гг. Банк Латвии выпустил по шесть коллекционных монет, в этом году тоже планируется выпустить шесть таких монет.

Фото: LETA