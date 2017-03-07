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В Латвии потребительские цены в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого года могли вырасти на 3,1%, прогнозируют банковские аналитики.

По мнению младшего экономиста Swedbank Линды Вилдавы, прирост потребительских цен в феврале по сравнению с январем мог увеличиться примерно на 0,2%, а в течение года, с февраля 2016-го по февраль 2017-го - на 3,1%.

Больше всего на инфляцию в феврале повлияли цены на продукты питания, особенно овощи. Увеличились цены на тепловую энергию, горючее. Рост цен немного уменьшили скидки на одежду и обувь.

Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис прогнозирует, что в феврале по сравнению с январем цены вырастут на 0,3%, а в течение года - на 3,1%, что является самым высоким показателем за последние годы.

"Активно будут дорожать продукты питания. Цены на одежду и обувь уменьшатся, потому что продолжается период скидок. Вырастет оплата жилья, потому что подорожала тепловая энергия. Цены на горючее существенно не изменились", - добавил он.

Центральное статистическое управление данные о потребительских ценах обнародует 8 марта.