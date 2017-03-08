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В течение недели с 1 марта Служба государственных доходов (СГД) вернула жителям оправданных расходов за переплаченный подоходный налог с населения на сумму 1,708 млн евро, сообщает СГД в твитере.

В течение недели деньги получили почти 12,5 тыс человек, а декларации подали 184,2 тыс.

СГД напоминает, что с подачей ежегодных деклараций о доходах не надо спешить - это можно сделать до 1 июня включительно для тех, кому подача деклараций обязательна, и в течение всего года для всех остальных.