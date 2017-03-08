Латвийцам вернули 1,7 млн переплаченных налогов (+ОПРОС)
Экономика | 8 марта 2017 года, 19:23
В течение недели с 1 марта Служба государственных доходов (СГД) вернула жителям оправданных расходов за переплаченный подоходный налог с населения на сумму 1,708 млн евро, сообщает СГД в твитере.
В течение недели деньги получили почти 12,5 тыс человек, а декларации подали 184,2 тыс.
СГД напоминает, что с подачей ежегодных деклараций о доходах не надо спешить - это можно сделать до 1 июня включительно для тех, кому подача деклараций обязательна, и в течение всего года для всех остальных.