Минфин: жители "не потянут" еще большего повышения цен (6)

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Экономика | 8 марта 2017 года, 21:11

В последующие месяцы годовая инфляция в Латвии не превысит 3% - такой прогноз высказали в Министерстве финансов, комментируя опубликованные сегодня данные об изменениях потребительских цен в феврале.

Средний уровень цен в феврале 2017 года был на 3,3% выше, чем в феврале 2016 года. Это самая высокая годовая инфляция с 2012 года, указали в Минфине. Она обусловлена преимущественно ростом цен на продукты питания и на товары и услуги, связанные с транспортом.

"Надо сказать, что рост цен на продовольствие наблюдается и на мировых рынках. В основном он вызван растущим спросом и ограниченными запасами. Однако цены на необработанное продовольствие на мировых рынках все еще ниже, чем в 2014 году, когда началось их резкое падение. Поэтому в Латвии цены на необработанное продовольствие тоже могут расти, что было бы благоприятно для латвийских крестьян, хотя в целом уровень цен на продукты питания в Латвии уже достиг исторического максимума, и его дальнейшее повышение будет весьма ограничено из-за покупательной способности", - указывает Минфин.

В прошлом году падение цен на энергоресурсы на мировых рынках обеспечило низкий средний уровень инфляции в Латвии.

"Если цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне (55 долларов США за баррель), можно ожидать, что примерно в середине года рост цен на горючее остановится", - отмечает Минфин.

Влияние остальных товаров и услуг на годовую инфляцию было меньше. Как сообщалось, в феврале цены по сравнению с январем выросли на 0,4%, а в течение года - по сравнению с февралем 2016 года - на 3,3%.

Комментарии 6
Alex56 минут назад
Вообще-то "Минфин" лукавит.Повышение цен народ переживёт ,и достаточно легко.Мы с женой обратили внимание,в принципе с того лета ничего "промышленного" не покупаем.Ремонты делать не надо.Мебель не надо.Машина старенькая,но усё в порядке ездит,и главное дешёвка в ремонте.Всякого барахла (быттехники) на кухне полно,одежды на вторую жизнь ,ТВ ,РС,мобильник - работать и работать.Только еда.Поднимаете налоги ?Ну правильно,на еду,она в спросе всегда.Население не потянет ?Да населению пофиг!Ка йет,та йет.Эта ВАША ТОРГОВЛЯ не потянет !И соответственно налоги с этой торговли упадут .Падает ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ !И дальше по цепочке всё на пол-шестого !А если учесть все признаки манипуляции этим государством всякими умными цифрами по ВВП и т.д.,то не удивляюсь и кривлянием Минфина ,вдруг особо озаботившегося населением...А может это не только мы с женой и только за едой ходим в магазины ?Шведбанк вывел из Латвии несколько сотен млн.евриков в этом году,они тут всё равно не работают.Кто следующий - торгаши будут драться за остатки покупателей ?
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леший53 минуты назад
жители не потянут!Но 1 апреля уже не далече и новый скачок цен на газ поднимет цены на ВСЁ!!!---но видимо у Минфина об этом голова не болит----государство попало в жесткий цейтнот и времени почти не осталось===будем ждать когда у страны упадёт флажок----полная капитуляция!
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каджич44 минуты назад
Собственник(режим) дома(Латвия) не справился с обязанностями домовладельца.даже такого маленького дома.Конечно он сдал дом в аренду(ЕС.НАТО).часть его продал(Скандинавия).Но деньги пропил.Такой алкаголик -дикарь дому не нужен.он отвратительный хозяин.Дом подлежит изьятию более рачительным хозяином.не дикарского образа поступков.Иначе кошечки.собачки и даже мыши погибнут.
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