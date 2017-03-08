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В последующие месяцы годовая инфляция в Латвии не превысит 3% - такой прогноз высказали в Министерстве финансов, комментируя опубликованные сегодня данные об изменениях потребительских цен в феврале.

Средний уровень цен в феврале 2017 года был на 3,3% выше, чем в феврале 2016 года. Это самая высокая годовая инфляция с 2012 года, указали в Минфине. Она обусловлена преимущественно ростом цен на продукты питания и на товары и услуги, связанные с транспортом.

"Надо сказать, что рост цен на продовольствие наблюдается и на мировых рынках. В основном он вызван растущим спросом и ограниченными запасами. Однако цены на необработанное продовольствие на мировых рынках все еще ниже, чем в 2014 году, когда началось их резкое падение. Поэтому в Латвии цены на необработанное продовольствие тоже могут расти, что было бы благоприятно для латвийских крестьян, хотя в целом уровень цен на продукты питания в Латвии уже достиг исторического максимума, и его дальнейшее повышение будет весьма ограничено из-за покупательной способности", - указывает Минфин.

В прошлом году падение цен на энергоресурсы на мировых рынках обеспечило низкий средний уровень инфляции в Латвии.

"Если цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне (55 долларов США за баррель), можно ожидать, что примерно в середине года рост цен на горючее остановится", - отмечает Минфин.

Влияние остальных товаров и услуг на годовую инфляцию было меньше. Как сообщалось, в феврале цены по сравнению с январем выросли на 0,4%, а в течение года - по сравнению с февралем 2016 года - на 3,3%.