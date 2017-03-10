СГД задумалось о льготах для честных предприятий (3)

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Экономика | 10 марта 2017 года, 08:28

Для содействия честной уплате налогов и поддержки предприятий, которые честно платят налоги, необходимо обдумать новые виды поддержки, которые Служба государственных доходов (СГД) могла бы оказывать этим предприятиям. Об этом на встрече с клиентами бюро присяжных адвокатов Sorainen заявила генеральный директор СГД Илзе Цируле.

Созданная пять лет назад программа углубленного сотрудничества сейчас является уже стандартом, а не каким-то особым бонусом, пояснила она.

"Надо подумать, какие новые блага можно было бы предоставить предпринимателями в налоговой сфере и о том, как СГД могла бы пойти навстречу предприятиям, которые хотят платить налоги", - сказала Цируле.

По ее словам, программа углубленного сотрудничества предусмотрена для крупных предприятий, но малым предприятиям тоже непременно нужна какая-то программа лояльности.

Цель программы углубленного сотрудничества - способствовать более тесному и эффективному сотрудничеству налогоплательщиков и налоговой администрации при уменьшении налогового бремени.

Программа начала действовать в июле 2012 года. Сейчас в регистре ее участников числятся 60 предприятий.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv33 минуты назад
Как это мило - дружба и сотрудничество лисы и курицы. Помнится, в 2012 году мы получали некое уведомление, что находимся в списке лояльных предприятий. И, типа, можем расслабиться насчёт проверок. С той поры со стороны налоговой было две тематических проверки со штрафами за неправильную нумерацию и неправильное размещение на стенде документов, за явные косяки нашего кассовика, за незаверенную копию, за то, что жив, за то, что ты дышишь....и,что интересно, бридинайюмсы отменены для всех без исключения. И минимум тоже никто не дал. Так к чему эта дама сотрясает вохдух? Сотрудничество с ними - это такая же нелепость, как сотрудничестао с грабителями, которые хотят обокрасть твою квартиру, а ты любезно предоставляешь им ключи и тактично исчезаешь из дома.
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Олег 1 минуту назад
Бросьте! Как драли в три шкуры, так будут. Если скинут 1% ,то через год ( и будут гордиться) ,а за это время придумают еще десяток.
Так, что доить не перестанут.
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Alex13 минуты назад
Да уж ,непонятная "инициатива" .За 5 лет только 60 "честных" ?Наверное все крупняки ,типа Латвэнерго ?Свояки ,так сказать.А остальные автоматоматически подозрительные ?Это как наша дорожная полиция и в Европе.Там помогут,объяснят,предупредят ,но не спешат наказывать ,не это цель.Так и местная СГД ,тот ещё карательный орган ,априори у них все воры...
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