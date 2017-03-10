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Для содействия честной уплате налогов и поддержки предприятий, которые честно платят налоги, необходимо обдумать новые виды поддержки, которые Служба государственных доходов (СГД) могла бы оказывать этим предприятиям. Об этом на встрече с клиентами бюро присяжных адвокатов Sorainen заявила генеральный директор СГД Илзе Цируле.

Созданная пять лет назад программа углубленного сотрудничества сейчас является уже стандартом, а не каким-то особым бонусом, пояснила она.

"Надо подумать, какие новые блага можно было бы предоставить предпринимателями в налоговой сфере и о том, как СГД могла бы пойти навстречу предприятиям, которые хотят платить налоги", - сказала Цируле.

По ее словам, программа углубленного сотрудничества предусмотрена для крупных предприятий, но малым предприятиям тоже непременно нужна какая-то программа лояльности.

Цель программы углубленного сотрудничества - способствовать более тесному и эффективному сотрудничеству налогоплательщиков и налоговой администрации при уменьшении налогового бремени.

Программа начала действовать в июле 2012 года. Сейчас в регистре ее участников числятся 60 предприятий.