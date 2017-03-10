Совет по конкуренции оштрафовал Rīgas satiksme на 2 млн евро (2)
Экономика | 10 марта 2017 года, 10:11
Совет по конкуренции наложил на муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme штраф в размере 2,1 млн евро за закупку перевозок повышенного сервиса в 2012 году, сообщил представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.
Rīgas satiksme получило решение Совета по конкуренции о констатации нарушения и денежном штрафе по делу о закупке перевозок повышенного сервиса в 2012 году.
Предприятие с решением Совета по конкуренции не согласно, и сегодня, в течение дня проинформирует о своих дальнейших действиях.
Я всегда предполаагала, что Ригас Сатиксме предприятие мутное - одна инновационная водица для мытья транспорта чего стоила! - но что такое перевозки повышенного сервиса, я даже в Гугле не нашла!
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====оЙ, чАвото, с моЕЙ паМЯТЬю стало, шо уБАНДЫерас НЕ сЛОЖЬилось аЖь НА 2 КОМА 1млн!!!! А??????!
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