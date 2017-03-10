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Совет по конкуренции наложил на муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme штраф в размере 2,1 млн евро за закупку перевозок повышенного сервиса в 2012 году, сообщил представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

Rīgas satiksme получило решение Совета по конкуренции о констатации нарушения и денежном штрафе по делу о закупке перевозок повышенного сервиса в 2012 году.

Предприятие с решением Совета по конкуренции не согласно, и сегодня, в течение дня проинформирует о своих дальнейших действиях.