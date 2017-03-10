Экономика |

Суд Видземского предместья Риги сегодня объявил ликвидируемый АО Trasta komercbanka неплатежеспособным, сообщили в суде.

После принятия судом такого решения начнется процесс банкротства Trasta komercbanka.

Обязанности администратора продолжит исполнять присяжный адвокат Илмар Крумс, поскольку суд отклонил просьбу Комиссии рынка финансов и капитала назначить администратором Арманда Раса. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В процессе ликвидации банка удалось вернуть 111,9 млн евро. Вкладчикам выплачены гарантированные возмещения (до 100 тыс. евро) в размере 54,5 млн евро, полностью покрытые из средств банка.