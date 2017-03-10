Суд объявил Trasta komercbanka неплатежеспособным (2)
Экономика | 10 марта 2017 года, 13:12
Суд Видземского предместья Риги сегодня объявил ликвидируемый АО Trasta komercbanka неплатежеспособным, сообщили в суде.
После принятия судом такого решения начнется процесс банкротства Trasta komercbanka.
Обязанности администратора продолжит исполнять присяжный адвокат Илмар Крумс, поскольку суд отклонил просьбу Комиссии рынка финансов и капитала назначить администратором Арманда Раса. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
В процессе ликвидации банка удалось вернуть 111,9 млн евро. Вкладчикам выплачены гарантированные возмещения (до 100 тыс. евро) в размере 54,5 млн евро, полностью покрытые из средств банка.
Аминь. Кто на новенького в этой "истории успеха"?
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Ещё один местный банк почил в бозе.... что ж законодательство у нас, что их топят, как котят?
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