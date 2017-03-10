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Предприятие Rīgas satiksme оспорит решение Совета по конкуренции (СК) о штрафе в размере 2,1 млн евро за закупку перевозок повышенного сервиса в 2012 году, сообщил на пресс-конференции член правления Rīgas satiksme Эмилс Якринс.

Предприятие сегодня получило решение совета и удивлено как самим решением, так и суммой штрафа, сказал Якринс. Предприятие проанализирует претензии СК и подаст свои аргументы в суд. Якринс выразил надежду, что в суде СК внимательнее прислушается в аргументам предприятия.

Он указал, что в 2012 году Рижская дума приняла решение о полной передаче сети общественного транспорта Rīgas satiksme, так как закон об общественном транспорте позволяет передавать 35% маршрутной сети подрядчику.

И в 2012 году, и сейчас Рижская дума устанавливает цену проезда в общественном транспорте, и эта цена ниже, чем себестоимость у Rīgas satiksme. В 2012 году проезд стоил 50 сантимов, сейчас - 1,15 евро. Самоуправления дотирует большую часть пассажиров, пользующихся услугами Rīgas satiksme, подчеркнул Якринс.

Директор управления административными ресурсами Rīgas satiksme Элина Эпалте-Друлле заявила на пресс-конференции, что решение СК необоснованно, поскольку не учтены специальные нормативные акты государства и столичного самоуправления, которые устанавливают порядок оказания услуг и определения цен. В 2012 году, когда Рижская дума передала право на перевозки Rīgas satiksme, самоуправление определило порядок и стоимость перевозок в Риге на всей маршрутной сети. Обществу Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) также надо учитывать правила Рижской думы, сказала Эпалте-Друлле.

В 2012 году в ходе конкурса на закупку перевозок повышенного сервиса участников обязали принимать во внимание минимальную цену, в свою очередь предложение более высокой цены будет оцениваться дополнительно. RMS предложило добавленную ставку "ноль". Это означало, что компания готова оказывать перевозки повышенного сервиса за цену, установленную в городе.