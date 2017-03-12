Экономика |

В прошлом году в банкоматы в Латвии внесено 2,67 млрд евро, свидетельствует информация Банка Латвии. Деньги вносились в банкоматы 8,37 млн раз.

Это больше, чем в 2015 году, когда в банкоматы было внесено 2,59 млрд евро и деньги вносились 8,24 млн раз.

В 2016 году из банкоматов было снято 5,05 млрд евро, что на 1% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году в Латвии было 1032 банкомата и 38 200 терминалов по оплате картами (POS).

фото:LETA