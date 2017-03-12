Латвийцы внесли в банкоматы 2,67 млрд евро
Экономика | 12 марта 2017 года, 13:09
В прошлом году в банкоматы в Латвии внесено 2,67 млрд евро, свидетельствует информация Банка Латвии. Деньги вносились в банкоматы 8,37 млн раз.
Это больше, чем в 2015 году, когда в банкоматы было внесено 2,59 млрд евро и деньги вносились 8,24 млн раз.
В 2016 году из банкоматов было снято 5,05 млрд евро, что на 1% больше, чем в 2015 году.
В 2016 году в Латвии было 1032 банкомата и 38 200 терминалов по оплате картами (POS).
фото:LETA