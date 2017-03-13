Пятая часть латвийских предприятий планирует увольнения (6)

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Экономика | 13 марта 2017 года, 11:04

По сравнению с литовскими и эстонскими предпринимателями владельцы латвийских малых и средних предприятий оценивают возможности развития бизнеса в 2017 очень критично, свидетельствует новейший обзор банка SEB о бизнесе в Балтии, сообщает Neatkarīga.

Почти две трети предпринимателей прогнозируют падение оборота, каждое пятое предприятие планирует сокращение числа работников, а 40% малых и средних предприятий в Латвии не готовы вкладывать средства в развитие бизнеса.

Общий уровень оптимизма в сегменте малых и средних предприятий снизился во всех трех странах Балтии, достигнув самого низкого уровня за последние три года.

Рост оборота в этом году прогнозируют 81% малых и средних предприятий в Литве и 69% в Эстонии, а в Латвии - всего 39% предприятий. 61% малых и средних предприятий Латвии в этом году ожидают снижения оборота, в Эстонии - 31%, в Литве - 19%.

В Латвии также наименьший удельный вес предприятий, которые планируют в этом году увеличить количество сотрудников - такие планы есть всего у 12% латвийских малых и средних предприятий, тогда как в Эстонии новых сотрудников планируют нанять 14%, а в Литве - 24% предприятий.

В свою очередь 19% малых и средних предприятий в Латвии в этом году планируют уменьшить количество сотрудников. В Литве подобные планы имеются у 9%, а в Эстонии - лишь у 5% предпринимателей.

Комментарии 6
12341 час назад
Спасибо нашему заботливому правительству за это,пускай эти выродки еще налоги поднимут на микро предприятия,что-бы еще больше фирм по закрывалось,это же цель главная цель правящих уничтожать Латвию!
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Верик58 минут назад
Еще лес пока остался. Когда его выпилят вот тогда КИРДЫК латвия.
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Эугене1 час назад
класс давно пора
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