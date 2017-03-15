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Крупнейший торговец золота и валют Tavex открыл новый филиал обслуживания клиентов в торговом центре Spice Home. В создание нового филиала инвестировано более 100 000 евро.

Новый филиал заменил существующий филиал в Spice, в соответсвии со стратегическими планами торгового комплекса. На данный момент в Spice Home создан своего рода "финансовый центр", который помимо филиала Tavex включает в себя также 3 популярнейших банка.

"Планируем постепенно реновировать и другие наши филиалы, адаптируя их под новый корпоративаный стиль Tavex. А также совсем скоро запускаем новую домашнюю страницу, в создании которой будут учтены все пожелания наших клиентов. Страница будет современной и направленной на интересы наших клиентов," - пояснил член правления Tavex Андрис Архипенко.

Центры обслуживания находятся в 4 крупнейших торговых центрах Риги.

По предварительным данным, оборот Тavex в 2016. году составил 15,6 млн евро. Таvех является дочерним предприятием финансовой группы Tavex Group. Tavex Group работает в 8 государствах ЕС, обслуживая более 2 миллионов клиентов в год.