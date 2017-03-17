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Шведский медиаконцерн Modern Times Group (MTG) продал свой бизнес вещающих организаций в странах Балтии американской инвестиционной компании частного капитала Providence Equity Partners, чья штаб-квартира находится в США, в городе Провиденс, штат Род-Айленд.

MTG, действующему в Латвии с 1998 года, принадлежат телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, "Канал 2" и радиостанция Star FM, а также интернет-порталы Tvplay и Skaties. В Эстонии MTG принадлежит телекомпания Viasat Eesti и телеканалы TV3, TV6 un TV3+, в Литве - телеканалы TV3, TV3+, TV6 и Viasat Sport Baltic.

Сделка включает продажу 100% долей бизнеса за 115 млн евро, что соответствует стоимости предприятия. Решение продать балтийский бизнес вытекает из происходящих в MTG изменений - переноса фокуса бизнеса с традиционных вещающих организаций на глобальную цифровую развлекательную среду.

Providence Equity Partners является также владельцем мобильного оператора Bite в Латвии и Литве. Полностью сделка завершится только после утверждения местными надзорными учреждениями, указывает предприятие. Доходы от сделки MTG инвестирует в продолжение начатых изменений.

"Мы работали в Балтии почти 20 лет, и наши профессиональные и лояльные коллеги создали здесь очень успешный бизнес. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить латвийскую, литовскую и эстонскую команды за отличную работу на протяжении многих лет", - сказал президент и председатель правления MTG Йорген Мадсен Линдеманн.

MTG продолжит укреплять свои позиции на глобальной дигитальной арене.

"Я рад, что мы нашли покупателя, чье понимание потенциала балтийского бизнеса совпадает с нашим, и наши балтийские коллеги смогут использовать все возможности балтийского медиарынка", - добавил он.

"Балтийские вещающие организации MTG занимают ведущие позиции на своих территориях, и мы оценили то, что наши партнеры - очень талантливые люди, вместе с которыми мы сможем продолжить развивать этот бизнес. Покупка Bite в 2016 году, а также эта сделка свидетельствуют о том, что у Providence есть долгосрочные инвестиционные планы в Балтийском регионе", - указал исполнительный директор Providence Карим Табет.

Providence Equity Partners в странах Балтии сейчас управляет группой предприятий мобильных телекоммуникаций Bite Group.