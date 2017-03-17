Латвийские рыбопромышленники ведут "еще небывалые" ценовые войны (3)

фото

Экономика | 17 марта 2017 года, 19:06

Из-за взаимной конкуренции латвийские рыбопромышленники снизили цены на продукцию ниже себестоимости, сообщил председатель правления предприятия Brīvais Vilnis Арнолд Бабрис.

Между латвийскими рыбопромышленниками ведутся ценовые войны.

"Чтобы получить клиентов, предприятия пытаются вытеснить друг друга, предлагая более низкую цену. Таким образом, клиентам предлагается цена ниже себестоимости", - пояснил он, отметив, что это отрицательно сказывается на финансовых показателях предприятий.

И хотя ценовые войны между рыбоперерабатывающими предприятиями были и раньше, сейчас в условиях конкуренции цены опускаются неадекватно низко.

По его словам, в этом году в отрасли не предвидится улучшений по сравнению с прошлым годом.

Латвийские рыбоперерабатывающие предприятия работают со сниженными производственными мощностями, из-за чего себестоимость продукции увеличилась.

В целом ситуация в отрасли в этом году радикально не улучшилась, все предприятия работают более или менее со знаком минус.

Основной капитал учрежденного в 1992 году АО "Бривайс вилнис" - 4,339 млн евро.

Комментарии 3
посторонний26 минут назад
Ложь, звиздешь и провокация. Цены за последнее время на рыбную продукцию в Латвии весьма заметно выросли, ибо потери рынков сбыта из-за политики компенсируются ростом цен внутри республики. Увы, даже этот рост не в состоянии компенсировать убытки в связи с потерей экспорта. Спасибо правящим, убивающим собственную страну всеми возможными способами.
Ответить
леший32 минуты назад
ещё одна версия появления этого инопланетянина на радио----это просто фантомас, который захватил всю салаку в море и теперь шантажирует пенсионеров!
Ответить
леший35 минут назад
Я смотрю, капитан Немо всё-таки всплыл!----Welcome!----жалко, что по-русски не бельмеса, а то Я бы ему рассказал, что в Латвии--- РЫБЫ НЕТ!
Ответить