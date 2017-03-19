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Банковский сектор Латвии в целом в конце 2016 года выдал кредиты на сумму 15,129 млрд евро - на 3,1% больше, чем в конце 2015 года, свидетельствует информация Латвийской ассоциации коммерческих банков. В том числе займы предприятиям составили 9,439 млрд евро, частным лицам - 5,581 млрд евро, из них 4,402 млрд евро было выдано в виде ипотечных кредитов.

В прошлом году больше всего средств в виде кредитов выдали Swedbank, латвийский филиал банка Nordea и SEB banka.

Кредитный портфель этих трех банков в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился. К концу 2016 года Swedbank выдал кредиты на сумму 3,288 млрд евро - на 3,9% больше, чем в конце 2015 года, латвийский филиал банка Nordea - 2,671 млрд евро (на 11,9% больше), SEB banka - 2,531 млрд евро (на 2,9% больше).

DNB banka выдал в виде кредитов 1,5 млрд евро (на 5% меньше), Rietumu banka - 1,297 млрд евро (на 2,1% меньше), банк Citadele - 1,098 млрд евро (на 2,3%, больше), ABLV Bank- 1,013 млрд евро (на 13,1% больше).

Кредитные портфели остальных банков были значительно меньше.