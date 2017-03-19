Латвийцы набрали кредитов на 15 миллиардов евро (+ОПРОС) (5)

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Экономика | 19 марта 2017 года, 11:18

Банковский сектор Латвии в целом в конце 2016 года выдал кредиты на сумму 15,129 млрд евро - на 3,1% больше, чем в конце 2015 года, свидетельствует информация Латвийской ассоциации коммерческих банков. В том числе займы предприятиям составили 9,439 млрд евро, частным лицам - 5,581 млрд евро, из них 4,402 млрд евро было выдано в виде ипотечных кредитов.

В прошлом году больше всего средств в виде кредитов выдали Swedbank, латвийский филиал банка Nordea и SEB banka.

Кредитный портфель этих трех банков в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился. К концу 2016 года Swedbank выдал кредиты на сумму 3,288 млрд евро - на 3,9% больше, чем в конце 2015 года, латвийский филиал банка Nordea - 2,671 млрд евро (на 11,9% больше), SEB banka - 2,531 млрд евро (на 2,9% больше).

DNB banka выдал в виде кредитов 1,5 млрд евро (на 5% меньше), Rietumu banka - 1,297 млрд евро (на 2,1% меньше), банк Citadele - 1,098 млрд евро (на 2,3%, больше), ABLV Bank- 1,013 млрд евро (на 13,1% больше).

Кредитные портфели остальных банков были значительно меньше.

Комментарии 5
eiroskeptiki.lv53 минуты назад
С тех пор, как некоторым банкам, - не хочу вдаваться в подробности, по каким финансовым соусом, - разрешили печатать бумагу, и попёрли эти быстрые кредиты, так и неудивительно.
Вот только боюсь подумать, что будет, когда лопнет и этот пузырь.
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eiroskeptiki.lv22 минуты назад
www.eiroskeptii.lv
А ролей у нас никаких нет. Просто берёшь и пытаешься изменить эту жизнь по мере возможностей. Финансирования тоже нет. На порталах нас не видно, на ТВ тоже - полная блокада. Мы действительно народная партия. И поэтому страшно не нравимся правящим. А цели всех евроскертиков одинаковые - выход и ЕС и НАТО, и полная независимость. Причём выйти надо по умному. Я думаю, у нас получится. У нас нет грязных людей из политики. У нас много людей из бизнеса. Много, которых достала эта система. Много и тех, по кому она прошлась. Но ни одного не перемолола. Мы их не боимся.
Поэтому они нас реально боятся допустить до власти.
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леший37 минут назад
так что там по поводу вашей партии? и конкретно, какую именно ВЫ роль занимаете ТАМ?
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