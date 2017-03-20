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Плательщикам налога на азартные игры и лотереи нужно рассчитывать на увеличение налога, возможно, даже в два раза, пишет в понедельник газета Dienas Bizness.

Чтобы компенсировать падение поступлений от подоходного налога в результате реформы, намечено повысить не только акциз, но и налог на азартные игры. Это подтвердил парламентский секретарь Министерства финансов Эдгар Путра. Пока это только идеи и предложения - конкретных решений нет.

Как рассказал советник Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс, примерно неделю назад у ассоциации была встреча с представителями Минфина. Обсуждались два предложения - возобновить подоходный налог с выигрыша, который был отменен в 2012 году, и повысить налоги для отрасли примерно на 30%.

По словам Верземниекса, игорный бизнес не согласен ни с первым, ни со вторым предложением. Налог с выигрыша не может быть плановым поступлением, а что касается налогов для игорной отрасли, то за последние пять лет они уже были повышены на 30-34%. С государством было соглашение, что до 2019 года, когда все автоматы в игорном зале должны быть соединены в единую систему, никаких налоговых изменений для игорного бизнеса не будет. Сейчас получается, что соглашение будет нарушено.