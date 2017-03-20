Игорному бизнесу грозит повышение налога (4)

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Экономика | 20 марта 2017 года, 09:57

Плательщикам налога на азартные игры и лотереи нужно рассчитывать на увеличение налога, возможно, даже в два раза, пишет в понедельник газета Dienas Bizness.

Чтобы компенсировать падение поступлений от подоходного налога в результате реформы, намечено повысить не только акциз, но и налог на азартные игры. Это подтвердил парламентский секретарь Министерства финансов Эдгар Путра. Пока это только идеи и предложения - конкретных решений нет.

Как рассказал советник Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс, примерно неделю назад у ассоциации была встреча с представителями Минфина. Обсуждались два предложения - возобновить подоходный налог с выигрыша, который был отменен в 2012 году, и повысить налоги для отрасли примерно на 30%.

По словам Верземниекса, игорный бизнес не согласен ни с первым, ни со вторым предложением. Налог с выигрыша не может быть плановым поступлением, а что касается налогов для игорной отрасли, то за последние пять лет они уже были повышены на 30-34%. С государством было соглашение, что до 2019 года, когда все автоматы в игорном зале должны быть соединены в единую систему, никаких налоговых изменений для игорного бизнеса не будет. Сейчас получается, что соглашение будет нарушено.

Источник: rus.db.lv
Комментарии 4
покупатель34 минуты назад
Нууу,я за то,чтобы игровые залы с автоматами и казино душили по полной.А лучше бы закрыли,но это не выгодно государству.Беттинг компании чуть меньше. Но вот про то,что был договор до 2019 года не повышать налог смешно и противно слушать.Хотя не в первой правительству нарушать свое слово.Налог на рабочую силу был прописан в декларации правительства и был принят закон,однако когда пришло время выполнения обещания,закон отменили.
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Derik15 минут назад
Вход в игровые залы по документам ставки только по банковским картам.и налоги рекой пойдут без повышения.
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Крик1 час назад
Даже не надейтесь. Руководители игровых компаний постараются перенести свой бизнесс в любые другие Страны и дифицит в вашем бюджете будет измеряться уже миллиардами.
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