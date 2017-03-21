Guardian: в Британии "отмыли" для России 700 млн долларов, деньги вывозили и через Латвию (2)

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Экономика | 21 марта 2017 года, 08:26

Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.

По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 миллионов долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

В минувший понедельник агентство Рейтер и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе 22 млрд долларов из России через Молдавию тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.

Комментарии 2
каджич34 минуты назад
Ну.тогда это "путинский режим" предотвратил вывоз денег из России.и вскрыл преступную схему и механизмы в Молдове.Британии и Латвии.Ведь .именно так.западные СМИ должны преподносить новости.Что случилось сейчас???
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Дора54 минуты назад
Ай-ай-ай, как не патриотично со стороны бритов! Ладно - Россия. На ней по мнению русофобского сборища уже клейма негде ставить, а как же ж Гейроповцы?
:))))
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