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Латвия - привлекательное место для вложения денег и имеет потенциал для иностранных инвестиций, заявил бывший госсекретарь США Джон Керри, находящийся в Риге с визитом.

Керри, который рассматривает возможности заняться бизнесом и стать инвестором, усматривает в этой части мира огромный потенциал, и частично он уже реализуется. Этот регион развивается быстрее, чем остальная Европа, отметил он, добавив, что правительство Латвии хочет двигаться вперед, экспорт и промышленность развиваются.

Керри отметил преимущества Латвии. С его точки зрения, это сильная система образования, подготовленная рабочая сила, членство в ЕС с ясным правилами и стандартами. Он считает, что люди должны узнать больше о Латвии, Литве и Эстонии.

В мире "лежит" много денег, которые не используются, и их хозяева постепенно приходят к выводу, что выжидание - не самый правильный путь.

Керри согласен, что интерес американских инвесторов к Балтии растет, что связано с гарантиями безопасности, предоставляемыми США и НАТО. Бывший госсекретарь не сказал, намерен ли он инвестировать в Латвию, но заявил, что в ходе визита в Ригу хотел бы узнать больше.