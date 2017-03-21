Экономика |

У эстонцев другой менталитет, и они тесно сотрудничают с Финляндией, которая во многой мере передала Эстонии свой интеллектуальный капитал, а эстонцы сумели во многом скопировать с финнов их методы управления экономикой, так порталу Rus.db.lv заявил руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш.

"В Латвии мы больше спорим, какая стратегия лучше, а тем временем дела вперед продвигаются медленно", - сказал он.

Эндзиньш считает, что изобретать велосипед не стоит – зачастую можно просто скопировать у эстонцев их стратегию и модели.

"Конечно, у каждой страны есть своя специфика, и не всегда можно копировать один к одному, но не обязательно брать пример только с эстонцев, можно смотреть и на Литву, и на весь мир в целом – на лучшие концептуальные решения", - полагает он.

"Хватит нам бесконечно ругаться, пора начинать двигаться вперед", - заявил Эндзиньш, отметив, что исторически сложилось так, что латышам трудно принять решение.

Он привел пример с картами ИД, когда Латвия и Эстония начали обсуждать их введение одновременно, однако Латвия бесконечно долго обсуждала эту возможность, а Эстония ввела карты очень быстро.

"Есть такое выражение: "два латыша – три партии". Надо быть более решительными и быстрее принимать решения", - подчеркнул глава ЛТПП.