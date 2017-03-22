Кекавская птицефабрика вложит полмиллиона евро в биобезопасность (2)

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Экономика | 22 марта 2017 года, 08:45

Латвийский производитель птичьего мяса "Кекава" планирует вложить около полумиллиона евро в повышение уровня биобезопасности, сообщила пресс-секретарь компании Майя Авота.

"Хотя наша фабрика может гордиться высоким уровнем биобезопасности и качеством содержания птиц, мы планируем усилить контроль за счет введения дополнительных дезобарьеров, покупки спецодежды для работников и установки современного оборудования для дезинфекции", - сказала Авота.

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По ее словам, для этого необходимо около полумиллиона евро, 80% из этой суммы составит финансирование европейских фондов. Инвестиционный проект планируется закончить к лету.

Как сообщалось, 1 марта вступили в силу правила Кабинета министров, запрещающие содержание под открытым небом кур, уток, гусей и другой домашней птицы. Введение повышенных мер безопасности связано с угрозой вспышки птичьего гриппа.

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Вирус птичьего гриппа H5N8 констатирован у диких птиц в Польше, Хорватии, Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции, Швейцарии.

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Птичий грипп распространяется очень стремительно, он сложнее поддается контролю, чем африканская чума свиней, и единственная заболевшая курица или утка в приусадебном хозяйстве может вызывать массовое заболевание и непрогнозируемые последствия для близлежащих ферм, ранее говорил на заседании Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций министр земледелия Янис Дуклавс.

Комментарии 2
441 час назад
кто то ещё ест эти посиневшие трупы????
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действительно1 час назад
вкус не очень.иногда,при готовке, присутствует посторонний "лекарственный" запах.бульон вообще гадость.
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