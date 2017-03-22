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Российская "Новая газета" опубликовала расследование о платформе по отмыванию денег, под условным названием "Ландромат", в которой приняли участие банки из почти сотни стран, в том числе из Балтии. По подсчетам журналистов, с 2011-го по 2014-й по этой схеме из России были выведены 22 миллиарда долларов. Как заявили авторы расследования журналистам Русского вещания LTV7, Латвия была лидером по транзиту грязных денег в Европе.

Ключом для схемы стали решения молдавских судей о взыскании долгов по невыплаченным векселям. Проблема только в том, что и долги, и векселя, и поручительства, и должники — всё было фиктивным. Нефиктивными были только банковские счета, с которых приставы по решению судов изымали деньги. Именно судебное решение становилось железобетонным основанием для того, чтобы участники схемы могли обналичить средства полученные от контрабанды, откатов, банковских хищений, уклонения от уплаты налогов и других преступлений. По подсчетам "Новой газеты", за 4 года по схеме из России вывели 22 миллиарда долларов.

Роман Анин, редактор отдела расследований "Новой газеты", в интервью Русскому вещанию LTV7 рассказал о роли латвийской банковской системы в схеме:

"Латвийские банки, как это бывает во всех других историях, играли роль транзитных зон. Через Латвию деньги отправлялись дальше — в Швейцарию. В Латвии деньги не задерживались. Это был типичный транзит. Лидерами среди латвийских банков был "Траста" (Trasta komerсbanka - прим.). В "Траста" зашло 3,2 миллиарда долларов, через молдавскую схему, в PrivatBank — зашло 2 миллиарда долларов, Baltikums Bank AS — 700 миллионов, и ABLV банк — зашло 282 миллиона долларов. Такие топ банки, куда заходили деньги. Деньги не оседали на счетах, а переводились на офшорные фирмы однодневки, которые обслуживались в латвийских банках и оттуда уже переводились в другие юрисдикции», - рассказывает редактор отдела расследований "Новой газеты" Роман Анин.

И если брать объем, то по сравнению с другими странами, он был самый большой среди стран Евросоюза, отмечает Анин.

К трем из четырех банков, которые назвал представитель "Новой газеты", Комиссия рынка финансов и капитала применила различного рода санкции в течение последних двух лет. Так, ABLV банк в прошлом году был оштрафован на 3 миллиона евро, а PrivatBank — в 2015-м получил штраф в 2 миллиона евро. Ну а самые суровые санкции ожидали Trasta komercbanka — кредитное учреждение в прошлом году лишилось лицензии. Во всех трех случаях среди нарушений — недостатки в исполнении требований закона о борьбе с легализацией преступно нажитых денег.

Что касается наших соседей, то, как указывает "Новая газета", через Литву прошли 77 миллионов евро, а через Эстонию — более полутора миллиардов долларов.