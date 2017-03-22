Экономика |

Налогом на недвижимость (НН) не следует облагать жилые здания с прилегающей к ним землей, кадастровая стоимость которых не превышает 100 тыс. евро, считает министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

НН не должен создавать большое финансовое бремя на население и способствовать увеличению налоговых долгов. При этом поступления НН должны обеспечивать существенные доходы бюджетов самоуправлений, указал он.

Министр считает необходимым сохранить для самоуправлений также возможность на свое усмотрение устанавливать дополнительные категории налогоплательщиков, которым предоставляются налоговые льготы. Он также поддерживает предложение установить такой порядок начисления НН, который будет справедливым, и на который не влияет число лиц, задекларированных в объекте недвижимости.

Это решение предусматривает при начислении НН на жилое здание и прилегающую к нему землю использовать три компонента: фиксированную плату за каждый квадратный метр площади жилого здания, фиксированную плату за каждый квадратный метр площади прилегающей к нему земли и процентную ставку от общей кадастровой стоимости недвижимости.

В этом расчете фиксированная плата за жилое здание должна быть предусмотрена в большем размере, чем за прилегающую к нему землю, например, 0,50 евро и 0,05 евро за квадратный метр соответственно.

Если эти предложения будут поддержаны, можно будет отменить нормы, по которым самоуправление может начислять НН в размере 0,2-3% от кадастровой стоимости недвижимости.