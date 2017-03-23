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Объем средств в частных пенсионных фондах за два месяца 2017 года вырос на 7,92 млн евро (2,1%) - до 388,517 млн евро, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков.

Число участников частных пенсионных фондов за первые два месяцев этого года увеличилось на 2368 (0,9%) и в конце февраля достигло 274,605 тысяч.

В этом году частные пенсионные фонды обеспечили своим участникам среднюю доходность вложений в размере 1,4%.

В Латвии работают шесть частных пенсионных фондов - пять открытых и один закрытый, которые предлагают 17 различных пенсионных планов.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированных пенсий) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.