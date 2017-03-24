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Латвийская экономика в последующие три года будет расти по меньшей мере на 3% в год, если не будет каких-либо геополитических потрясений, указал в четверг на собрании членов Латвийской конфедерации работодателей министр экономики Арвил Ашераденс.

Несмотря на неясности в политической среде, латвийская экономика развивается хорошо, отметил он. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) стабильный, прирост зарплат в прошлом году достиг 5% по сравнению с предыдущим годом, в Латвии задействованы механизмы фондов ЕС. По его словам, сейчас - отличный момент для осуществления реформ, сосредоточившись на структуре народного хозяйства, производительности, экспорте и инвестициях в человеческий капитал.

Комментируя разработанные Минфином изменения налоговой политики, Ашераденс указал, что нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль позволит предпринимателям вкладывать больше средств в развитие, а снижение ставки подоходного налога с населения поможет бороться с теневой экономикой.

В целом разработанная Минфином налоговая реформа стимулирует развитие экономики, считает министр экономики.