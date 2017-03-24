Глава минфина доволен развитием латвийской экономики (6)

фото

Экономика | 24 марта 2017 года, 08:23

Латвийская экономика в последующие три года будет расти по меньшей мере на 3% в год, если не будет каких-либо геополитических потрясений, указал в четверг на собрании членов Латвийской конфедерации работодателей министр экономики Арвил Ашераденс.

Несмотря на неясности в политической среде, латвийская экономика развивается хорошо, отметил он. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) стабильный, прирост зарплат в прошлом году достиг 5% по сравнению с предыдущим годом, в Латвии задействованы механизмы фондов ЕС. По его словам, сейчас - отличный момент для осуществления реформ, сосредоточившись на структуре народного хозяйства, производительности, экспорте и инвестициях в человеческий капитал.

Комментируя разработанные Минфином изменения налоговой политики, Ашераденс указал, что нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль позволит предпринимателям вкладывать больше средств в развитие, а снижение ставки подоходного налога с населения поможет бороться с теневой экономикой.

В целом разработанная Минфином налоговая реформа стимулирует развитие экономики, считает министр экономики.

Комментарии 6
У него отдельная (собственная) экономика. 1 час назад
сколько раз этому му...ку (не путать с мужиком) за последние 3 года поднимали зарплату? И на сколько процентов?
Мне, например - ни разу.
Ответить
пен-ка1 час назад
Человек не имеющий экономического образования может рассказывать любые журналистские сказки,этому он учился
Ответить
каджич56 минут назад
Дилетант .даже двигатель может починить.только умственно))))
Ответить