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Портал общественных инициатив Manabalss.lv попробует собрать 50 000 подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.

Автором инициативы выступает Лиана Хиршсоне. Сбор подписей начался год назад, и за это время под инициативой подписалось более 14 000 человек.

В связи с мероприятием за отмену налога на недвижимость на единственное жилье, которое пройдет 27 марта около здания Сейма, Хиршсоне призывает подписываться под инициативой, чтобы собрать 50 000 подписей.

"Давление общества в этой ситуации – самое главное", – уверена она.

Народное собрание за отмену налога на недвижимость на единственное жилье пройдет завтра, в понедельник, 27 марта в 18.00 около здания Сейма.