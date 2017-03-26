За отмену налога на единственное жилье пытаются собрать 50 000 подписей (13)
Экономика | 26 марта 2017 года, 11:12
Портал общественных инициатив Manabalss.lv попробует собрать 50 000 подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.
Автором инициативы выступает Лиана Хиршсоне. Сбор подписей начался год назад, и за это время под инициативой подписалось более 14 000 человек.
В связи с мероприятием за отмену налога на недвижимость на единственное жилье, которое пройдет 27 марта около здания Сейма, Хиршсоне призывает подписываться под инициативой, чтобы собрать 50 000 подписей.
"Давление общества в этой ситуации – самое главное", – уверена она.
Народное собрание за отмену налога на недвижимость на единственное жилье пройдет завтра, в понедельник, 27 марта в 18.00 около здания Сейма.
есть еще одна афера-оплата аренды земли под многоквартирными домами.
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Ну как бы то не было, подписи обязательно надо собрать, это всех касается без исключения, если этого не сделать сейчас, то потом по этим налогам и сборам тысячи людей когда нибудь потеряют своё единственное жильё.
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Вот сколько этих подписей по разным причинам собиралось,хоть одну причину одобрили?Толку от этих подписей,если решение все равно у нас принимать будет сейм!А такие моменты как отмена налога,они не когда не поддержат,удавятся но не поддержат!Но радует тот факт,что в стране остались люди,которые пытаются что-то делать,вправить мозги этим тварям кто при власти сидит,за это им респект и уважение!
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