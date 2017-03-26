Экономика |

В конкурсе управления порта Скулте на строительство здания для хранения продуктов вылова победило объединение компаний в составе Buvkore, JAF, Prolatio Systems, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Предметом закупки является здание для хранения продуктов вылова в соответствии с технической спецификацией на территории порта Скулте.

Проект планируется осуществить на средства Европейского фонда морского дела и рыболовства и поддержке Программы действий в сфере развития рыбного хозяйства.

Общество компаний предлагает провести работы за 1,88 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Работы планируется завершить к концу 2017 года.