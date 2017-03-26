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Число пользователей интернет-банков латвийских кредитных учреждений в прошлом году выросло на 1,9% - до 1,44 млн, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков.

Больше всего клиентов на конец 2016 года было у интернет-банка Swedbank - 764 600 или 53,1% (в конце 2015 года - 52,7%) от общего числа всех пользователей интернет-банков. Число клиентов интернет-банка Swedbank в прошлом году по сравнению с концом 2015 года выросло на 2,6%.

Интернет-банком SEB banka на конец прошлого года пользовалось 289 900 клиентов или 20,1% (в 2015 году – 20,6%) от общего числа всех пользователей интернет-банков. Это на 0,3% меньше, чем в конце 2015 года.

Число пользователей интернет-банка Citadele в конце прошлого года составило 129 400 или 9% (в 2015 году – 8,4%) от общего числа всех пользователей интернет-банков. Это на 4,4% больше, чем в конце 2015 года.

Интернет-банком DNB Banka в конце прошлого года пользовалось 113 тыс. клиентов или 7,8% (в 2015 году – 7,7%) от общего числа всех пользователей интернет-банков. Это на 4,4% больше, чем в конце 2015 года.

Число клиентов интернет-банка Nordea Bank в конце 2016 года составило 57 900 или 4% (в 2015 году – 4%) от общего числа всех пользователей интернет-банков. Это на 2,9% больше, чем в конце 2015 года.

Интернет-банком Norvik banka пользовалось 24 900 клиентов (на 2,1% больше, чем в конце 2015 года), ABLV Bank - 15 900 клиентов (на 7,2% меньше, чем в конце 2015 года), Rietumu banka - 15 400 клиентов (на 12,2% меньше, чем в конце 2015 года), PrivatBank - 8400 клиентов (на 10,9% меньше, чем в конце 2015 года), Meridian Trade Bank - 5800 клиентов (на 7,7% больше, чем в конце 2015 года).

Пользователем интернет-банка считается лицо, которое в течение последних шести месяцев как минимум шесть раз успешно авторизировалось в интернет-банке.

Услуги интернет-банков в конце 2016 года предлагали 20 латвийских кредитных учреждений.