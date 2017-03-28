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Сбербанк России объявил о продаже украинского дочернего банка ПАО "Сбербанк". Согласно заявлению на сайте Сбербанка, покупателем стал консорциум инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Bank и белорусская частная компания.

Согласно заявлению Norvik Bank, мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Саид Гуцериев - сын миллиардера Михаила Гуцериева, владеющего группой "Бин" и "Русснефтью". В 2016 году семья Гуцериевых заняла первую строчку рейтинга "Богатейшие семейные кланы России" журнала Forbes. Журнал оценил состояние семьи в 9,8 млрд долларов.

С инвесторами Сбербанк в понедельник подписал юридически обязывающий договор о продаже ПАО "Сбербанк".

Сбербанк ожидает, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года после того, как ее одобрят финансовые и антимонопольные регуляторы "соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину".

В Сбербанке подчеркнули, что украинский банк обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

"Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития", - говорится в сообщении банка.

В заявлении Norvik Bank говорится, что латвийский банк запланировал "ряд мер по сокращению присутствия на российском рынке".

"Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка", - говорится в сообщении.

В сообщении Norvik Bank также приводятся и слова Гуцериева, который говорит о реализации "передовых проектов" украинского "Сбербанка" на территории Украины и в соседних европейских странах.

"Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником - Сбербанком РФ - были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта", - приводит Norvik Bank слова Гуцериева.

16 марта Украина ввела санкции против пяти дочерних структур российских банков: "Проминвестбанка", ВТБ Банка, "БМ Банка" (группа ВТБ), Сбербанка и VS Bank (принадлежит Сбербанку). Этим банкам запретили выводить капитал за пределы Украины.

"Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупки ценных бумаг, размещения средств на корсчетах и других подобных операций", - пояснил заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий.

Перед тем, как были введены санкции, в Киеве было совершено несколько нападений на российские банки. Активисты, выступающие за блокаду неподконтрольного Киеву Донбасса, забросали камнями офис "Альфа-банка" и один из офисов Сбербанка.

Согласно консолидированной отчетности Сбербанка за 2016 год, организация оценивала возможный урон от потери украинских дочерних структур в 0,1% от всех своих активов. В декабре 2015 года банк оценивал потенциальные потери в 0,4% своих активов. В отчетности банка говорится, что его руководство внимательно следит за развитием ситуации на Украине.

Согласно отчетности самого украинского филиала Сбербанка, в последние годы он терпел убытки на фоне кризиса на Украине и девальвации гривны. Соглано заявлению "Норвик Банка", активы украинской "дочки" Сбербанка составляют 2,2 млрд долларов, это шестой по величине банка страны со 150 отделениями.