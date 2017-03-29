Названа сумма сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка
Сумма сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка составила "примерно 130 млн долларов", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
"Речь идет примерно о $130 млн. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО "Сбербанк", который, согласно международной отчетности за январь--сентябрь 2016 года, составляет $144 млн (более поздние данные отсутствуют)", — пишет газета.
По словам источников, все средства поступят покупателю после вступления в силу договора купли-продажи.
Ранее российский бизнесмен Григорий Гусельников в эфире радио "Эхо Москвы" заявил, что после завершения сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка актив будет переименован в Norvik Bankа, основным акционером которого он является.
Напомним, 27 марта Сбербанк России объявил о продаже украинского дочернего банка ПАО "Сбербанк". Согласно заявлению на сайте Сбербанка, покупателем стал консорциум инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и белорусская частная компания.
Согласно заявлению Norvik Banka, мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.