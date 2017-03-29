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Сумма сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка составила "примерно 130 млн долларов", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

"Речь идет примерно о $130 млн. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО "Сбербанк", который, согласно международной отчетности за январь--сентябрь 2016 года, составляет $144 млн (более поздние данные отсутствуют)", — пишет газета.

По словам источников, все средства поступят покупателю после вступления в силу договора купли-продажи.

Ранее российский бизнесмен Григорий Гусельников в эфире радио "Эхо Москвы" заявил, что после завершения сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка актив будет переименован в Norvik Bankа, основным акционером которого он является.

Напомним, 27 марта Сбербанк России объявил о продаже украинского дочернего банка ПАО "Сбербанк". Согласно заявлению на сайте Сбербанка, покупателем стал консорциум инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и белорусская частная компания.

Согласно заявлению Norvik Banka, мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.