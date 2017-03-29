Экономика |

Сегодня начинается организованная Министерством финансов социально-информационная кампания "Движение против мошенничества", сообщили в Минфине.

Кампания проводится в целях борьбы с теневой экономикой, коррупцией и другими нечестными деяниями, влияющими на госбюджет и на общее благосостояние общества.

Открытие кампании состоится в 11.00 в овощном павильоне Рижского центрального рынка на ул. Негю, 7.

В мероприятии примет участие руководство Минфина, Службы госдоходов, Госполиции и ряда других учреждений. С результатами последних опросов присутствующих ознакомит директор центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш.

Идея кампании состоит в объединении усилий учреждений госуправления, предпринимателей, социальных партнеров и каждого члена общества для общей борьбы с мошенничеством. Особое внимание в рамках кампании будет уделено превентивным мерам и разъяснению возможностей обращаться в соответствующие правоохранительные органы в случае возникновения подозрений в мошенничестве.