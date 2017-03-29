Экономика |

Размер зарплаты сотрудника микропредприятия может превышать 1000 евро в месяц, сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

В настоящее время зарплата сотрудников микропредприятий ограничена 720 евро в месяц.

По мнению министра финансов, это слишком мало в случаях, когда работник микропредприятия хочет получать большее или принятое в отрасли вознаграждение.

"Например, в сфере информационных технологий. Плательщики микроналога в сфере ИТ, чтобы получать большую зарплату, принимают на работу своих друзей или родственников и таким образом повышают себе оплату труда", - говорит Рейзниеце-Озола.

По ее мнению, можно повысить размер зарплаты работника микропредприятия таким образом, чтобы работник имел хотя бы минимальное социальное обеспечение. Министр финансов считает, что это может быть примерно 1100 евро в месяц и Министерство благосостояния еще ищет возможности, как работнику микропредприятия обеспечить социальные гарантии.

Как сообщалось, Минфин предлагает сохранить налог с микропредприятий (НМП), уменьшив порог оборота для микропредприятий с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро в год. К дивидендам с НМП будет применяться ставка налога в размере 20%.

В свою очередь Министерство экономики предлагает ограничить годовой оборот микропредприятий 50 тыс. евро и ввести ставку налога в размере 15% с оборота. Также Минэкономики предлагает автоматически снимать налог со счетов микропредприятий и отказаться от подачи налоговой декларации.