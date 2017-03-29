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В ожидании бума в строительной отрасли, который должен произойти в связи с получением средств из европейских фондов, представили отрасли обращают внимание на дефицит рабочей силы и призывают правительство упростить процедуру приема на работу граждан третьих стран, пишет Neatkarīga. С таким предложением предприниматели обратились пока только к национальному объединению, член которого, Дзинтарс Расначс, возглавляет Министерство юстиции.

Представитель Совета иностранных инвесторов Каспарс Каулиньш на заседании подкомиссии по вопросам занятости парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам сообщил депутатам, что несмотря на безработицу в Латвии за пределами Риги невозможно построить среднего размера производство и трудоустроить на нем 200 человек, поскольку не хватает людей. И это одна причин, почему в последнее время объемы иностранных инвестиций сокращаются, считает эксперт.

В свою очередь представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Атсленс упрекнул госучреждения в чрезмерной бюрократии, которую предприниматель должен преодолеть, чтобы получить желаемого работника, например, с Украины. По его словам, на это уходит три-четыре месяца.