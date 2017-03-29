Предпринимателям не хватаем местных работников (1)

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Экономика | 29 марта 2017 года, 10:49

В ожидании бума в строительной отрасли, который должен произойти в связи с получением средств из европейских фондов, представили отрасли обращают внимание на дефицит рабочей силы и призывают правительство упростить процедуру приема на работу граждан третьих стран, пишет Neatkarīga. С таким предложением предприниматели обратились пока только к национальному объединению, член которого, Дзинтарс Расначс, возглавляет Министерство юстиции.

Представитель Совета иностранных инвесторов Каспарс Каулиньш на заседании подкомиссии по вопросам занятости парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам сообщил депутатам, что несмотря на безработицу в Латвии за пределами Риги невозможно построить среднего размера производство и трудоустроить на нем 200 человек, поскольку не хватает людей. И это одна причин, почему в последнее время объемы иностранных инвестиций сокращаются, считает эксперт.

В свою очередь представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Атсленс упрекнул госучреждения в чрезмерной бюрократии, которую предприниматель должен преодолеть, чтобы получить желаемого работника, например, с Украины. По его словам, на это уходит три-четыре месяца.

Комментарии 1
Прораб с сертификатом10 минут назад
Вот что у них в голове? Сижу на пособии уже 8 месяцев,нет ни одной вакансии,есть бригада специалистов,которые пока не разбежались по заграницам,они со мной работают уже 10 лет,и тут читаю такое. Знаете как это называется? Попытка скинуть зарплату на минималку,чтоб свои все разбежались а чернорабочие из третьих стран тут работали. Другого не вижу. Очень сложно удерживать хороших работников маленькой оплатой труда. Постоянно что-то оптимизируешь,рассчитываешь рабочий день чтоб небыло простоев,уговариваешь выйти в субботу когда сдача объекта идет,потом с табелями к начальству и с пеной у рта доказываешь что они зарабатывают свои деньги. А теперь строительные хозяева решили взять дешевую рабочую силу. Браво!
Был лозунг-Выбери Латвийский твар. Теперь надо новый лохунг-Выбери Латвийских работников.
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