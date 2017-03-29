Экономика |

Министерство экономики в феврале этого года объявило конкурс на создание государственного резерва нефтепродуктов. В рамках конкурса подано 13 заявок от претендентов из Латвии, Литвы, Великобритании и Швейцарии, сообщили в министерстве.

Цель конкурса - обеспечить создание государственного резерва нефтепродуктов сроком на 90 дней на случай энергетического кризиса в государстве. Необходимый для этих целей объем резервов нефтепродуктов составляет 336 762 тонны.

Закупочная комиссия Минэкономики начала оценку полученных заявок. Победители конкурса получат право предоставлять услуги хранения резервов нефтепродуктов с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.

Заявки на конкурс подали латвийские компании Ventbunkers, RDZ Energy, Orlen Latvija, Circle K Latvia, Euro Energo Company, Pirmas, а также Hartree Partners Limited из Великобритании, Mercuria Energy Trading, Gunvor и Vitol из Швейцарии, Orlen Lietuva, Baltic Petroleum и Okseta из Литвы.