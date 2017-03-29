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Управление Рижского свободного порта вчера, 28 марта, получило письмо Госконтроля, в котором сообщается, что все рекомендации по итогам ревизии в порту введены, сообщили агентству ЛЕТА в портовом управлении.

"Хотя дискуссии между управлением и Госконтролем были острыми, я рад этому заключению, которое еще раз показывает, что управление порта работает в соответствии со всеми требованиями законов. Я надеюсь, что сотрудничество с Госконтролем и далее будет конструктивным и направленным на развитие порта", - сказал председатель правления порта Андрис Америкс.

Согласно обнародованным в 2013 году итогам ревизии Госконтроля, в результате бесхозяйственности управление Рижского свободного порта создало убытки или неадекватно распорядилось финансовыми средствами в размере 41 млн латов (58 млн евро). Ревизия охватывала период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года. Ее материалы были направлены Генеральной прокуратуре.

По результатам ревизии было предложено уволить тогдашнего управляющего портом Леонида Логинова, но представители Рижской думы проголосовали против, и свою должность он сохранил.