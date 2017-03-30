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Оборот АО Latvijas Dzelzceļš (LDz) за первые два месяца 2017 года составил 35,7 млн евро - на 3% больше, чем за тот же период 2016 года, прибыль увеличилась на 34% - до 6,4 млн евро, сообщили на предприятии.

С увеличением оборота средняя зарплата на предприятии повышена на 3,8%.

Как пояснили в ЛДз, улучшение финансовых показателей связано с увеличением объемов перевозок. В январе по инфраструктуре ЛДз было перевезено 4,8 млн тонн грузов - на 4,6% больше, чем годом ранее, в феврале - 4,4 млн тонн, на 7,3% больше. Объем перевезенных грузов каменного угля вырос на 65%.

В начале года повысилась активность Вентспилсского и Лиепайского портов, что тоже положительно повлияло на оборот ЛДз от доходов за использование инфраструктуры.

ЛДз продолжало сокращать статьи расходов, не влияющие на организацию движения поездов, безопасность и содержание инфраструктуры.

"Финансовые показатели в начале года традиционно лучше, так как на объемы перевозок в годовом разрезе влияет сезонность - зимой перевозится больше грузов, летом меньше. Тем не менее достигнутые в первые месяцы года результаты свидетельствуют о финансовой стабильности предприятия, способности обеспечить содержание инфраструктуры в нынешнем объеме и взяться за реализацию важных проектов развития, что укрепит перспективы латвийского экспорта транспортных услуг и конкурентоспособность инфраструктуры в будущем", - указал вице-президент ЛДз Айвар Стракшас.

С привлечением финансирования из фондов ЕС ЛДз планирует в ближайшее время начать крупномасштабные проекты развития - модернизацию Рижского и Даугавпилсского железнодорожных узлов.

ЛДз также готовит заявку в Еврокомиссию на получение финансирования первого этапа проекта электрификации железнодорожных линий из Резекне и Даугавпилса в Ригу.

Управляющее железнодорожной инфраструктурой публичного пользования ЛД - ведущее предприятие концерна ЛДз.